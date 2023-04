Ein Brand hat in einer Lagerhalle in Leipzig Tausende E-Scooter vernichtet und einen Millionenschaden angerichtet. Jetzt läuft die Suche nach der Ursache des Feuers.

Suche nach Ursache für Brand in Lagerhalle

Leipzig - Nach dem Brand einer Lagerhalle im Norden Leipzigs hat am Dienstag ein Brandursachenermittler seine Arbeit aufgenommen. Der Spezialist solle klären, warum das Feuer am frühen Montagmorgen ausbrach, teilte die Polizei mit. Derzeit sei die Brandursache noch unklar. Ermittelt werde zunächst wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Feuerwehr habe ihre Arbeiten am Dienstagmorgen beendet.

Der Feueralarm war am Montagmorgen ausgelöst worden. In der Halle lagerten laut Polizei rund 9000 E-Scooter und 500 Hoverboards. Die Feuerwehr hatte zudem noch von Solarpanelen und Akkus berichtet. Wegen dieser Waren seien die Löscharbeiten schwierig gewesen, hieß es. Es seien Akkus geplatzt oder explodiert. Die Feuerwehr habe deswegen auch besonders auf den Schutz ihrer Kräfte geachtet. Sie ließ die Halle kontrolliert abbrennen.

Laut Polizei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Verletzt wurde dabei den Angaben zufolge niemand. Das Lagergebäude im Stadtteil Plaußig sei von verschiedenen Firmen genutzt worden. Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.