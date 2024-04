Halle - Die Suche nach zwei neun Jahre alten Mädchen am Ufer der Saale ist glücklich geendet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden Polizei und Rettungskräfte am Freitagabend zum Peißnitzufer gerufen, weil der Verdacht bestand, dass die zwei Mädchen womöglich ins Wasser der Saale gefallen sein könnten. Mit einem hohen Aufgebot an Kräften seien der Uferbereich, die Peißnitz und die nähere Umgebung abgesucht worden. Die beiden Mädchen seien am Abend gegen 22 Uhr in der Stadt angetroffen worden und konnten den Eltern übergeben werden.