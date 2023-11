Erfurt - Die Süd-Thüringen-Bahn reagiert auf gestiegene Fahrgastzahlen und setzt ab Dezember auf drei regionalen Strecken mehr Triebwagen ein. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember werde auf der Zugstrecke Eisenach-Meiningen, Erfurt-Meiningen und Erfurt-Ilmenau von Freitag bis Sonntag das Sitzplatzangebot erhöht, indem ein zusätzlicher Triebwagen an stark ausgelastete Züge gekuppelt werde. Das teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag mit.

„Das ist ein wichtiges Signal an die Fahrgäste in Südthüringen“, sagte Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke). Seit der Einführung des Deutschlandtickets habe sich die Fahrgastnachfrage in ganz Thüringen um rund 50 Prozent erhöht. Für die Erhöhung der Sitzplatzkapazitäten auf den drei Strecken stelle der Freistaat zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung.