Hannover - Im Streit um den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover bereitet sich die Polizei auf die Räumung des Protestcamps „Tümpeltown“ vor. Das Camp sei mit zahlreichen Scheinwerfern von Polizei und Technischem Hilfswerk hell erleuchtet, wie ein dpa-Reporter am Dienstagmorgen sagte. Die Beamten hätten Hubsteiger mit Raupenantrieb in Stellung gebracht, um die Baumhäuser erreichen zu können, vereinzelt seien Polizeiwagen in der Leinemasch verteilt. Am Vortag hatten sechs Demonstranten freiwillig das Protestcamp verlassen, außerdem hatten die Beamten Baumhäuser nahe einer Dauermahnwache geräumt.

Am Montagmorgen hatten die Rodungen für den umstrittenen Ausbau begonnen. Nach Angaben eines Sprechers der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr handelt es sich mit einem Volumen von rund 580 Millionen Euro, angelegt auf zehn Jahre, um eines der größten Verkehrsprojekte in Niedersachsen - finanziert vom Bund. Seit Monaten protestieren Umweltschützer und Klimaaktivisten gegen das aus ihrer Sicht überdimensionierte Projekt.