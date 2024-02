Die vier Städte Oberhof, Suhl, Zella-Mehlis und Schleusingen in Südthüringen bilden ein Oberzentrum. Pläne für eine Erweiterung um zwei andere Städte lehnen die Vier ab.

Suhl - Die vier Südthüringer Städte Oberhof, Suhl, Schleusingen und Zella-Mehlis lehnen eine Erweiterung des gemeinsamen Oberzentrums ab. Einen entsprechenden Beschluss hätten die Stadträte der vier Kommunen getroffen, wie die Kommunale Arbeitsgruppe „Oberzentrum Südthüringen“ am Mittwoch mitteilte. „Die Absage an die Aufnahme der Städte Meiningen und Schmalkalden ist unmissverständlich“, hieß es in einer Mitteilung. Diese sollen aber durch Kooperationsvereinbarungen angebunden werden.

Ein Entwurf des Landesentwicklungsprogramms sieht die Erweiterung des Oberzentrums Südthüringen um die Städte Schmalkalden und Meiningen vor. Dagegen wehren sich die bisher vier beteiligten Städte. In einer gemeinsamen Sitzung der Stadträte der vier Kommunen seien deren Bürgermeister und Oberbürgermeister beauftragt worden, sich „auf allen Ebenen für ein Oberzentrum Südthüringen der vier Städte Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis“ einzusetzen.

Oberzentren haben bestimmte Funktionen innerhalb ihrer Region und stellen damit auch mehr Infrastruktur für die Bürger zur Verfügung als andere Orte.