„Susanna und die beiden Alten“ ist zurück in Sanssouci

Eine Fontäne sprüht Wasser in die Luft im Park vor Schloss Sanssouci.

Berlin - Das Gemälde „Susanna und die beiden Alten“ des flämischen Malers Jacob Jordaens ist in die Bildergalerie im Park Sanssouci zurückgekehrt. Im April 2023 war es zu Forschungs- und Restaurationszwecken in die Potsdamer Gemäldewerkstatt geholt worden, zur Saisoneröffnung 2024 könne es jedoch wieder betrachtet werden, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Donnerstag mitteilte. Neu gerahmt mit einem ebenfalls wiederhergestellten Barockrahmen aus dem Originalbestand der Bildergalerie sei das Gemälde wieder im Mittelbau der Galerie zu sehen.

Jordaens habe im 17. Jahrhundert zu den bedeutendsten Malern Antwerpens gehört. Sein Werk „Susanna und die beiden Alten“ stamme aus dem Jahr 1657. Seit 1996 wird es in der Bildergalerie im Park Sanssouci ausgestellt.