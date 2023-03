Travemünde - Susanne Schöttke bleibt Landesbezirksleiterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord. Die 48-Jährige sei am Donnerstag bei einer Landesbezirkskonferenz in Travemünde im Amt bestätigt worden, teilte die Gewerkschaft mit. Schöttke steht seit sechs Jahren an der Spitze des nördlichsten Landesbezirks der Gewerkschaft, der die Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern umfasst. Als Stellvertreter wurden der 48 Jahre alte Mario Klepp und Diana Markiwitz gewählt. Die 51-Jährige löste den Angaben zufolge Conny Töpfer ab, die nicht erneut kandidierte. Verdi Nord hat der Gewerkschaft zufolge rund 110.000 Mitglieder.