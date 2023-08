Meppen - Der SV Meppen hat einen Nachfolger für den in der vergangenen Woche überraschend zurückgetretenen Trainer Ernst Middendorp gefunden. Adrian Alipour soll den Neuaufbau bei den Emsländern nach dem Abstieg in die Fußball-Regionalliga fortsetzen, wie der Club am Montag mitteilte. Der 44-Jährige war zuletzt bis zum Sommer beim Südwest-Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz tätig.

„Adrian ist in unseren Augen in dieser Situation die perfekte Lösung für unser junges Team. Er steht schon seit längerer Zeit sehr weit oben auf unserer Trainerliste“, sagte Meppens Sport-Vorstand Heiner Beckmann. Bereits nach dem Abstieg aus der 3. Liga galt Alipour als Kandidat. Damals entschieden sich die Verantwortlichen aber für eine Doppelrolle von Middendorp als Chefcoach und Sportlicher Leiter.

Middendorp (64) hatte am vergangenen Mittwoch nach dem 1:2 beim SSV Jeddeloh II überraschend und auf bemerkenswerte Art und Weise seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur“, hatte Middendorp gesagt.