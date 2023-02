Mannheim - Der SV Meppen bleibt in der Abstiegszone der 3. Fußball-Liga stecken. Die Emsländer verloren am Samstag beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3 (1:2) und mussten die erste Niederlage nach drei Spielen hinnehmen. Marvin Pourié (10.) hatte mit einem verwandelten Foulelfmeter die Gäste früh in Führung gebracht. Marten Winkler (23.), Dominik Martinovic (31.) und Fridolin Wagner (90.+4) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg des Aufstiegsaspiranten. Trotz der Niederlage enttäuschten die Meppener nicht und waren vor allem vor der Pause lange Zeit gleichwertig.