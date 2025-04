Berlin - In den Endspielen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft trifft Titelverteidiger Berlin Volleys auf die SVG Lüneburg. Der Hauptrunden-Zweite aus Niedersachsen bezwang den VfB Friedrichshafen daheim im fünften und entscheidenden Playoff-Duell des Halbfinales mit 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 25:19). Damit beendeten die Lüneburger die Serie Best of five mit 3:2 Siegen und stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Endspiel.

Die BR Volleys hatten bereits sechs Tage zuvor ihr Halbfinale gegen die Grizzlys Giesen mit 3:0 Siegen vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Die diesjährige Finalserie Best of five zwischen den BR Volleys und Lüneburg beginnt am 27. April in Berlin.

Für den 14-maligen deutschen Meister aus der Hauptstadt geht es dabei auch um Revanche. In dieser Saison hat das Team von Trainer Joel Banks die letzten drei Pflichtspiele gegen Lüneburg allesamt knapp verloren, zweimal in der Champions League sowie einmal in der Bundesliga-Hauptrunde.

Das Scheitern der Friedrichshafener im Halbfinale bedeutet zugleich das Ende eine Ära. In den letzten elf Finals um den Titel hatten sich immer die BR Volleys und das Team vom Bodensee gegenübergestanden.