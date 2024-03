Holzminden - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient. Zwar stiegen die Erlöse 2023 um 2,4 Prozent auf 4,73 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 7,9 Prozent. Unter dem Strich blieben mit 340 Millionen Euro Nettogewinn aber 16 Prozent weniger übrig als 2022. Dabei bekam der Dax-Konzern unter anderem einen Abbau von Lagerbeständen auf Kundenseite zu spüren. Wegen niedrigerer Rohstoffpreise mussten zudem Vorräte abgewertet werden. Die Dividende soll dennoch um 5 Cent auf 1,10 Euro steigen. In diesem Jahr will Symrise wieder profitabler werden und strebt eine höhere Gewinnmarge an.