Weißenfels - Nach den Vertragsverlängerungen einiger Leistungsträger hat der Basketball-Bundesligist Syntainics MBC mit dem Amerikaner Johnathan Stove den ersten Neuzugang präsentiert. Der 27 Jahre alte und 1,93 Meter große Guard wechselt vom finnischen Erstligisten BC Nokia nach Weißenfels, wo er einen Einjahresvertrag erhält. Das teilte der MBC am Mittwoch mit. „Jonathan hat sich mit einer guten Saison in Finnland empfohlen“, sagte Cheftrainer Predrag Krunic und ergänzte: „Er ist ein körperlich starker und, wie seine Statistiken belegen, ein vielseitiger Guard. Er kann gut mit dem Ball umgehen und spielt mit viel Energie in Offensive wie Defensive.