Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC und Shooting Guard Mitchell Ballock gehen künftig getrennte Wege. Wie die Sachsen-Anhalter am Donnerstag bekannt gaben, wird der 25-jährige Amerikaner nicht mehr das MBC-Trikot tragen. Ballock war bis zuletzt ein Thema für eine der zwei noch vakanten Kaderpositionen. Das Team von Headcoach Predrag Krunic startet an diesem Freitag in das Mannschaftstraining. Das erste Pflichtspiel findet am 23./24. September in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs statt.