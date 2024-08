Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seine Mannschaft für die neue Saison komplett. Michael Devoe ist das letzte Puzzlestück im Kader der Weißenfelser. Der 24 Jahre alte und 1,96 Meter große US-Amerikaner wird im Laufe der neuen Woche in Weißenfels eintreffen und bei den Wölfen die Shooting-Guard-Position besetzen. Er ist die letzte der neun Neuverpflichtungen im 14 Spieler umfassenden Kader.

MBC-Headcoach Janis Gailitis bescheinigt Devoe, der einen Einjahresvertrag unterschrieb, Talent und Scoringmentalität. Im Laufe der Vorbereitung gelte es, den US-Amerikaner an den europäischen Basketball zu gewöhnen und zu integrieren. Devoe stammt aus Melbourne, einem Badeort an der Ostküste Floridas. Zuletzt spielte er im NBA-Unterbau, der G-League, für die Ontario Clippers, Salt Lake City Stars und Memphis Hustle sowie in der Endphase der vergangenen Saison kurzzeitig für Maccabi Ramat Gan in Israel.