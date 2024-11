Hannover 96 ist das Team der Stunde in der Zweiten Liga. Im Spielplan wird das nicht deutlich. Was den Trainer ärgert.

Hannover - Hannover 96 spielt bislang eine sehr gute Saison, durch das 2:1 gegen den Karlsruher SC am vergangenen Samstag übernahmen die Niedersachsen sogar die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Ein Topspiel am Samstagabend durften die 96er bislang aber noch nicht bestreiten und wurden auch bei den jüngsten Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga nicht für den prestigeträchtigen Termin berücksichtigt.

Was 96-Coach Stefan Leitl wundert und auch ein bisschen ärgert. „Ich denke schon, dass wir ganz gut unterwegs sind und unser Stadion auch immer sehr gut gefüllt ist“, sagte Leitl. Seiner Meinung nach hätte sein Team also mal ein Spiel am Samstagabend verdient. „Aber bei der DFL gibt es sehr viele schlaue Leute, die werden schon wissen, was sie tun“, sagte Leitl vor der Partie bei der SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).