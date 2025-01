Bisher hat sich der wegen Mordes an der neunjährigen Valeriia Angeklagte nicht zu den Vorwürfen geäußert. Was steht nun am dritten Prozesstag an?

Chemnitz - Der Mord an der neunjährigen Valeriia in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) beschäftigt heute (9.00 Uhr) weiter das Landgericht Chemnitz. Am dritten Verhandlungstag soll ein früherer Mitbewohner des Angeklagten als Zeuge aussagen und ein Rechtsmediziner den Richtern Rede und Antwort stehen, wie eine Gerichtssprecherin informierte. Unklar blieb vorerst, ob an dem Tag die Beweisaufnahme geschlossen werden kann. Dann könnten Anklage, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Bisher ist ein weiterer Termin geplant.

Angeklagt ist ein 37 Jahre alter Moldawier wegen Mordes. Er soll das aus der Ukraine stammende Mädchen am 3. Juni 2024 in einem Wald erstickt haben. Laut Anklage habe er sich an dessen Mutter rächen wollen. Er sei krankhaft eifersüchtig gewesen, weil sie sich wenige Tage zuvor von ihm getrennt hatte. Im Prozess hat er bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.