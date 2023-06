Der Tag der Architektur steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit. 107 Gebäude- und Landschaftsprojekte werden am Sonntag präsentiert. Eine ungewöhnliche Lösung ist in Hannover zu besichtigen.

Hannover - Wie sieht nachhaltige Baukultur aus? Dieser Frage können Besucher und Besucherinnen beim Tag der Architektur am Sonntag (25. Juni) auf den Grund gehen. An ihrem jährlichen Schautag präsentiert die Architektenkammer Niedersachsen 107 Gebäude- und Landschaftsprojekte, meist mit begleitenden Führungen. „Wir alle suchen nach effektiven und funktionalen Antworten, um alle Ressourcen darauf zu verwenden, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Architektur und Stadtplanung gemeinsam umzusetzen“, sagte der Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, Robert Marlow.

Eine ungewöhnliche Lösung ist zum Beispiel das solarbetriebene Hausboot von Architekt Gerd Runge in Hannover. Im Sinne von „Tiny Living“ lässt sich die elf Quadratmeter große Wohnfläche durch Klappmöbel und Balkontüren in eine fahrende, überdachte Badeinsel verwandeln.

Nicht auf, sondern am Wasser entsteht mit der Wasserstadt Limmer dagegen ein großes innenstadtnahes Wohnungsbauprojekt in Hannover mit 500 Wohnungen. Wie die Architektenkammer Niedersachsen mitteilte, erhält das Quartier durch Aspekte der Nachhaltigkeit das „Quartierszertifikat DGNB Gold“. Zehn Architekturbüros seien daran beteiligt gewesen.

Insgesamt öffnen in Niedersachsen in 48 Orten Architekturprojekte ihre Türen. In Bremen, Celle, Osnabrück und Lüneburg können ökologische Bauten begutachtet werden. In Hannover und Braunschweig bietet die Architekturkammer geführte Radtouren an, um die Projekte gemeinsam zu besichtigen.