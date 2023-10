Berlin - Die Berliner Festivalwoche „Tag der Clubkultur“ startet am Dienstag: Bis 8. Oktober können Interessierte das meist kostenlose Angebot von 40 Clubs und Kollektiven besuchen, wie die Berliner Clubcommission mitteilte.

Angebote gibt es in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte, Neukölln, Wedding, Lichtenberg, Friedrichshain, Weißensee, Treptow-Köpenick und Schöneweide. Das Programm umfasst Performances, Panels, Clubnächte, Workshops und Ausstellungen.

Die 40 Clubs und Kollektive waren mit je 10.000 Euro Preisgeld gefördert worden. Mit den Auszeichnung der Clubcommission, der Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie des Musicboards Berlin wurden die Leistungen der Clubs gewürdigt.

Ausgezeichnet wurden zum Beispiel die „8MM Bar“, das „Badehaus“, die SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH, die „Tennis Bar“ und die Bar „Tipsy Bear Berlin“ sowie die Partyreihen „African Acid Is The Future“ und „Arabs do it Better“ und das „İÇ İÇE - Festival für neue anatolische Musik“.