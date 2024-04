Am Wochenende können über 70 industriekulturelle Orte in Sachsen-Anhalt erkundet werden. Darunter auch einige, die sonst nicht zugänglich sind. Präsentiert werden soll ein vielfältiges Erbe.

Halle - Zum Tag der Industriekultur präsentieren sich am Sonntag (21. April) mehr als 70 Standorte in Sachsen-Anhalt. So wollen nach Angaben der Veranstalter etwa im Genthiner Waschmittelmuseum ehemalige Mitarbeiterinnen über die Produktion von Waschmittel erzählen. In Dessau werde vor allem die industrielle Geschichte der Luftfahrt in der Stadt im Vordergrund stehen. Am Stendaler Bahnhof sollen Interessierte eine Idee davon bekommen können, wie das gefährdete industriekulturellen Erbe in Zukunft genutzt werden soll.

Außerdem können Besucherinnen und Besucher am diesjährigen Aktionstag auf einer alten Industrieachse, dem „Eisernen Band“, zwischen Halle und dem Harz fahren. Über die Achse ist eine Fahrt bis auf den Brocken möglich. Die Lücken zwischen den Eisenbahnstrecken mit historischen Fahrzeugen sollen Oldtimerbusse - zwei Schweizer Postbusse aus der Mitte des 20. Jahrhunderts - füllen. Sie waren den Angaben nach früher täglich im Einsatz.

In Wettelrode können Menschen mit der originalen Schachtförderanlage in fast 300 Meter Tiefe fahren, wo über 800 Jahre lang Kupfer abgebaut wurde. Dort sollte der Aktionstag schon am Freitag (19. April) offiziell eröffnet werden. Erwartet werden dazu auch Kulturminister Rainer Robra und der Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, André Schröder (beide CDU).