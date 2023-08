Aue-Bad Schlema - Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler schaut dem „Tag der Sachsen“ als größtem Volksfest im Freistaat hoffnungsvoll entgegen. „Es haben sich etwa 280 Vereine für das Festwochenende angemeldet, das wird ein großes Zeichen des Aufbruchs der Bürgergesellschaft nach den Jahren der Corona-Pandemie“, erklärte Rößler am Mittwoch in Dresden. Das Fest findet von Freitag bis Sonntag in Aue-Bad Schlema statt und wird erstmals seit 2019 wieder gefeiert.

Der „Tag der Sachsen“ findet seit 1992 an wechselnden Orten statt. Bei seiner bisher letzten Auflage 2019 in Riesa hatte er rund 310.000 Besucher angelockt. Wegen der Corona-Pandemie war das Volksfest 2020 und 2021 ausgefallen. Im vergangenen Jahr wäre die Stadt Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) an der Reihe gewesen, doch sie hatte das Fest aus finanziellen Gründen abgesagt. Nun wird in Aue im Erzgebirge der Neustart gewagt, wo zugleich das 850-jährige Stadtjubiläum gefeiert wird.