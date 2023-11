Dresden - Vor dem Welttag des Buches im nächsten Jahr sollen Schülerinnen und Schüler in Sachsen eine eigens für den Tag geschriebene Geschichte geschenkt bekommen. Lehrkräfte von Viert- und Fünftklässlern sowie Förderschul- und Willkommensklassen können dafür seit Mittwoch Buch-Gutscheine bestellen, teilte das sächsische Kultusministerium am Mittwoch mit. Der Tag des Buches wird jedes Jahr am 23. April gefeiert. Anmeldeschluss für die Gutscheine ist der 31. Januar 2024.

Ab Mitte April 2024 können die Gutscheine dann in einer Wunschbuchhandlung gegen den Comicroman „Mission Roboter: Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing eingetauscht werden, hieß es. Darin geht es um Mila und Baran, die ihren Augen nicht trauen, als eines Tages ein merkwürdiges Objekt auf der Dachterrasse landet.

Die Gutscheine werden im Rahmen der bundesweiten Leseförderungsaktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ vergeben. Sie ist eine gemeinsame Aktion von Stiftung Lesen, Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins, der Deutsche Post dem cbj Verlag und dem ZDF.