Ausschreitungen in Leipzig „Tag X“: Gericht weist Anklagen wegen Brandsatz-Würfen ab

Am „Tag X“ flogen in Leipzig Steine und Brandsätze in Richtung der Polizei. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes gegen einen 25-Jährigen. Das Landgericht weist diese ab.