Hannover/Bremen - Das Wochenende wird in Niedersachsen und Bremen heiter bis wolkig. Am Samstag gibt es im Bergland zunächst leichten Frost und es herrscht örtlich Glättegefahr, im Tagesverlauf bleibt es trocken und meist freundlich bei Temperaturen zwischen fünf bis acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte. In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf, gegen Morgen fallen die ersten Tropfen bei Temperaturen zwischen minus vier und zwei Grad.

Der Sonntag bleibt nach Angaben des DWD niederschlagsfrei. In der Früh gibt es abseits der Küste leichten Frost. Im Tagesverlauf scheint dann überwiegend die Sonne und die Temperaturen steigen auf sechs bis neun Grad. In der Nacht zum Montag ziehen bei Temperaturen zwischen minus eins und vier Grad dichtere Wolken auf.