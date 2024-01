Hildesheim - Nach den Höchstständen über Weihnachten sind die Talsperren im Harz weiterhin sehr voll. Der Füllstand der Okertalsperre zum Beispiel sei noch bei etwa 90 Prozent, sagte ein Sprecher der Harzwasserwerke am Dienstag in Hildesheim. Die Situation werde fortlaufend gemeinsam mit Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) analysiert.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag für den Harz vor Unwetter gewarnt. Für Dienstag und Mittwoch werde ergiebiger Dauerregen erwartet, hieß es.

Wegen der hohen Füllstände werde derzeit kontrolliert mehr Wasser aus den Talsperren abgelassen als üblich, erläuterte der Sprecher. „Der Notfallmechanismus ist aber aus.“ Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass er wieder losgeht.

Von Dienstag vergangener Woche an war für mehrere Tage Wasser aus den Talsperren über Notüberlaufe abgegeben worden, weil die vorgesehene maximale Staumenge überschritten war. Die sogenannte Hochwasserentlastung geht dann automatisch in Betrieb. An der Okertalsperre endete dies am Donnerstag. Auch wenn Talsperren zu mehr als 100 Prozent gefüllt sind, läuft das Wasser nicht unkontrolliert über, weil die Staumauern entsprechend hoch gebaut sind.