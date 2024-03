Blankenburg - Beim Überfahren einer Baustelle in Blankenburg ist der Tank eines Lastwagens beschädigt worden und 300 Liter Diesel flossen laut Polizei ins Erdreich. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, arbeitete eine Baufirma an Kabeln und hatte die Straße aufgefräst. Um den entstandenen Graben abzudecken, seien Kunststoffplatten benutzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die Platten unsachgemäß verlegt worden, so dass eine der Abdeckungen beim Überfahren angehoben wurde und den Tank des Lasters beschädigte. Der Unfall geschah laut Polizei am Freitag.