Wilhelmshaven/London - Wegen des brennenden Öltankers in der Nordsee nahe der britischen Küste hat das Havariekommando ein deutsches Mehrzweckschiff zur Unterstützung entsendet. Die „Mellum“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes soll am Dienstagmittag eintreffen, wie das Havariekommando mitteilte.

Der Heimathafen des Mehrzweckschiffs ist Wilhelmshaven. Die „Mellum“ könne unterschiedliche Rollen einnehmen und sei unter anderem mit Technik zur Brandbekämpfung sowie zur Aufnahme von Öl ausgerüstet. Rund 20 Menschen seien an Bord, hieß es.

„Öljäger“ steht auf Abruf bereit

Zudem stehe ein Flugzeug vom Typ DO 228 auf Abruf bereit. Es ist auch in Niedersachsen stationiert und würde morgen in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) abheben, wie es hieß. Die Bundeswehr bezeichnet es als „Öljäger“, weil es mit leistungsstarken Kameras und Sensoren dabei helfen könne, Schadstoffe im Wasser zu finden. Zurzeit ließen die Wetterbedingungen vor Ort aber keinen sinnvollen Einsatz des Flugzeugs zu, teilte das Havariekommando weiter mit. Es solle gegebenenfalls am Dienstagvormittag in Richtung England starten.

Nach Angaben des Havariekommandos erfolgt die Unterstützung im Rahmen des Übereinkommens zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Verschmutzung der Nordsee durch Öl und andere Schadstoffe, besser bekannt als Bonn-Übereinkommen.