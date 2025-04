Tanklastwagen mit Lösemittel in Brand

Deuna - Ein Tanklastwagen ist in einem Gewerbebetrieb in Niederorschel (Kreis Eichsfeld) in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen habe der Lastwagen Lösemittel geladen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr sei dabei, die Flammen zu löschen.

Eine Gefahr für die Gesundheit durch den aufsteigenden Rauch könne nicht ausgeschlossen werden. Die Anwohner des Ortsteils Deuna wurden dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.