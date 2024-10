Zwei Unbekannte erbeuten Geld in einer Tankstelle in Berlin-Pankow. (Symbolbild)

Berlin - Zwei unbekannte Männer haben eine Tankstelle in Berlin-Pankow ausgeraubt. Laut ersten Angaben der Polizei drangen die Männer am Dienstagabend in die Tankstelle ein und bedrohten den Mitarbeiter. Dieser ist ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden, händigte den Unbekannten jedoch eine noch unbekannte Summe Bargeld aus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an