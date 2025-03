Bremen - Zwei augenscheinlich junge, mit Sturmhauben maskierte Täter haben in Bremen eine Tankstelle überfallen und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Die beiden Täter würden als „noch sehr jung“ beschrieben - etwa 15 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen soll auffällig klein gewesen sein. Am Mittwochabend überfielen die Unbekannten die Tankstelle an der Bundesstraße 75 im Stadtteil Huchting.

Ein mit einem Messer bewaffneter Täter ging den Angaben zufolge direkt zur Kasse und forderte Geld. Er nahm demnach mehrere Geldscheine aus der Kasse, während sein mit Pfefferspray bewaffneter Komplize Schmiere am Eingang stand. Dann flüchtete das Duo. Die Polizei sucht nach Zeugen.