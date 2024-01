Limbach-Oberfrohna - Eine Tankstellen-Mitarbeiterin ist bei einem Überfall in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Ein unbekannter Mann habe die 61-Jährige am Dienstagmorgen angegriffen und geschlagen, teilte die Polizei in Zwickau mit. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Täter betrat nach dem Angriff das Tankstellengebäude, flüchtete aber ohne Beute.