Rostock - Mit einer Tanzdemonstration haben in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg zahlreiche Frauen im Rahmen einer weltweiten Protestaktion auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Allein in Rostock nahmen am Dienstag mehr als 50 Frauen an einem Tanz auf dem Universitätsplatz teil, den sie speziell eingeübt hatten und mehrmals wiederholten. Die Veranstalter nahmen vor allem die Unterdrückung von Frauen und die aktuelle Situation im Iran und in Afghanistan in den Blick.

Im Iran seien vor einem halben Jahr zuerst Frauen auf die Straße gegangen, um ihr Recht auf selbstbestimmtes Leben einzufordern. In Afghanistan seien es seit der Machtübernahme der Taliban zuerst die Frauen, deren Rechte auf Arbeit, Bildung und Selbstbestimmung komplett eingeschränkt würden.

In Rostock nahm Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) an der Veranstaltung teil. Sie sicherte den Organisatoren „als Frau und Oberbürgermeisterin“ ihre Unterstützung zu. In Rostock bot das Frauenhaus nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr 34 Frauen und 29 Kindern Schutz, die vor häuslicher und sexualisierter Gewalt, vor Ausbeutung und Isolation geflohen seien.

Die Tanzdemos waren Teil der Kampagne „One Billion Rising“ („Eine Milliarde erhebt sich“), die 2012 von der US-amerikanischen Dramatikerin, Schriftstellerin und Künstlerin Eve Ensler ins Leben gerufen wurde. Weltweit wird dafür „Break the chain“ von Tena Clark genutzt, die den Song zur unbegrenzten Nutzung freigab.