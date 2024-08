Techno unter freiem Himmel und in besonderer Lage: Das „SonneMondSterne“ steigt an der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf.

Saalburg-Ebersdorf - Charlotte de Witt, Calvin Harris, Steve Aoki und viele große Namen der elektronischen Tanzmusik ziehen am Wochenende wieder Zehntausende Menschen zur Bleilochtalsperre in den Saale-Orla-Kreis. Dort geht das „SonneMondSterne“-Festival in seine 26. Auflage.

Mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Eine genauere Schätzung geben die Veranstalter in diesem Jahr zunächst nicht ab. Denn es gibt eine Neuerung: Erstmals gibt es Tagestickets. Grund dafür sei, dass es seit Jahren eine entsprechende Nachfrage gegeben habe, sagt Festivalsprecher Philipp Helmers.

Offiziell beginnt das SMS am Freitagabend und endet am Sonntag. Traditionell kommen die ersten Besucherinnen und Besucher aber schon ein paar Tage früher, um die Campingplätze rund um das Festivalgelände zu beziehen.