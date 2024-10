Schiffsbrand

Feuer auf Tankschiff - Großer Hilfseinsatz auf der Ostsee

Ein massives Aufgebot an Schiffen und Einsatzkräften hat Schlimmeres verhindert. Der Maschinenraum des Tankschiffs „Annika“ gerät vor Heiligendamm in Brand. Endgültig gelöscht werden soll in Rostock.