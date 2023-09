Berlin - 300 Künstler aus aller Welt zeigen sich am Wochenende auf der 31. Internationalen Tattoo Convention in Treptow, die am Freitag gestartet ist. Neben Tattoo-Wettbewerben in mehreren Kategorien und der Wahl der Tattoo-Queen gibt es Livemusik, Podiumsdiskussionen sowie zahlreiche Stände der Tattoo- und Piercing-Szene, wie Sprecher Michael Hoffmann am Samstag sagte.

Für alle drei Veranstaltungstage von Freitag bis Sonntag rechnen die Organisatoren demnach mit „rund 10.000 Besuchern“ in der Arena Berlin.

Einige Teilnehmer kommen den Angaben zufolge aus Ländern wie Neuseeland, Vietnam oder Thailand. Die Tätowierer zeigen ihr Können in Wettbewerben wie „Smallest Tattoo“, „Black & White“ oder „Realistic Tattoo“. Bei letzterem geht es um Tätowierungen, deren Qualität mit Fotos zu vergleichen ist. Auch Tattoos unter Hypnose sind möglich. „Dann merkt man den Schmerz nicht so sehr“, sagte Hoffmann.

Bei der Wahl der Tattoo-Queen gehe es nicht nur um die Tätowierung selber. „Wichtig sind auch persönliche Ausstrahlung und Individualität“. Die Tattoo Convention endet am Sonntag um 20 Uhr.