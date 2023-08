Merseburg - Das Wahlkreisbüro von Bündnis 90/Die Grünen in Merseburg (Saalekreis) ist beschädigt worden. Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger sei kurz darauf gestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach soll der Mann am Dienstagabend die Scheibe sowie eine Sicherheitskamera des Büros in der König-Heinrich-Straße beschädigt haben. Die alarmierten Polizisten stellten den Mann kurz darauf, er soll die Tat gestanden haben. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Der Polizeiliche Staatsschutz hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen.