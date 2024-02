Niederaula/Hünfeld - Nach dem Beschuss eines Lastwagens auf der Autobahn 7 in Osthessen hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Niedersachsen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mitteilten, nahm ein Spezialeinsatzkommando den 43-Jährigen am Montag nahe Oldenburg fest. In dem Lastwagen, aus dem laut Mitteilung auf den anderen Lkw geschossen wurde, fanden die Ermittler eine Gasdruckpistole, eine größere Menge Stahlkugelmunition, eine Machete und eine Zwille mit Steinchen. Ermittlungen sollen nun die Hintergründe und Umstände klären und zeigen, ob die Gegenstände mit der Tat in Verbindung stehen, hieß es.

Gegen den Mann sei am Dienstag ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes erlassen worden. Er wurde demnach in eine Justizvollzugsanstalt in Hessen gebracht.

Der beschossene Lastwagen war am 23. Januar 2024 auf der Überholspur der Autobahn gefahren und von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Dabei wurde der Fahrer nicht verletzt. Die anschließende Spurensuche vor Ort war erfolglos. Laut Mitteilung fahndete die Polizei daher in Kreisen von Lkw-Fahrern und machte so den anderen Lastwagen und den tatverdächtigen Fahrer ausfindig.