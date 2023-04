Berlin - Ein 15-Jähriger hat sich nach einer Öffentlichkeitsfahndung bei der Polizei gestellt - ihm wird vorgeworfen, in der Silvesternacht Feuerwerkskörper und Leuchtraketen auf Rettungskräfte geschossen zu haben. Der Jugendliche wurde am Donnerstag mit Bildern aus einem Tiktok-Video gesucht, er habe sich kurz nach der Veröffentlichung gestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach sei der 15-Jährige mithilfe des Videomaterials identifiziert werden. Ihm wird vorgeworfen, in der Silvesternacht im Stadtteil Gesundbrunnen aus einer 50-70-köpfigen Personengruppe heraus, Feuerwerkskörper und Leuchtraketen auf Polizisten und vorbeifahrende Autos geworfen und geschossen zu haben.