Tatzengröße 15 cm: Polizei sucht Besitzer eines Teddybären

Bovenden - Nach dem Fund eines großen Teddybären auf einer Straße in der Nähe von Bovenden im Landkreis Göttingen hat die Polizei um Hilfe bei der Suche nach dem Besitzer gebeten. „Tatzengröße: 15 cm, Felllänge etwa ein Zentimeter, Fellfarbe: hellbraun, Augenfarbe: schwarzbraun, bronzefarbene Schleife am Hals, sehr gepflegte Erscheinung“, schrieben die Beamten am Sonntag in einer Pressemitteilung. Warum das Stofftier auf der Fahrbahn lag, war zunächst unklar. Möglich sei, dass es aus einem fahrenden Auto gefallen ist oder während einer Pause vergessen wurde, hieß es. Auf der Wache hat der Bär demnach Gesellschaft, denn vor rund fünf Jahren wurde die Teddybärin Kitty gefunden. Da sie nie abgeholt wurde, sei sie seitdem im Dienstgebäude zuhause, so die Beamten.