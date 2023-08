Nordhausen - Eine 40-jährige Frau ist bei einem Tauchunfall am Sundhäuser See bei Nordhausen schwer verletzt worden. Während eines Tauchgangs kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Ufer wurde die 40-Jährige den Angaben zufolge dann reanimiert. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Polizei wurde die Tauchausrüstung sichergestellt. Demnach soll geklärt werden, ob die Ursache am technischen Gerät lag. An dem Tauchgang nahmen mehrere Personen teil, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.