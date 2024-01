In Hannover sollen bei einer Kundgebung Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Altbundespräsident Christian Wulff eine Rede halten. Auch in anderen Städten im Norden wollen Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie auf die Straße gehen.

Menschen demonstrieren gegen Rechts vor dem Roten Rathaus in Berlin.

Hannover - In Niedersachsen und Bremen werden am Samstag Tausende Menschen bei Demonstrationen und Kundgebungen gegen rechts und für die Demokratie erwartet. „Schon viel zu lange haben die Lauten und die Schrillen die öffentliche Debatte dominiert und damit Hass und Spaltung Raum bekommen“, sagte Niedersachsens Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg. „Es ist höchste Zeit, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft ihre Stimme erhebt und für die liberale Demokratie, Solidarität und Freiheit auf die Straße geht“, betonte die Grünen-Politikerin.

In Hannover hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirche, Sportvereinen und Politik zu einer Veranstaltung (14.00 Uhr) unter dem Titel „Hannover zeigt Haltung“ aufgerufen. Zu den Rednern auf dem Opernplatz zählen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der frühere Bundespräsident Christian Wulff, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, sowie der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister.

Matthias Görn, Vorsitzender des Freundeskreises Hannover, hat die Demonstration angemeldet. Er hofft auf mehr als 10.000 Teilnehmende. „Es ist immer von der schweigenden Masse gesprochen worden. Die Masse möchte jetzt Farbe bekennen und nicht mehr schweigen“, sagte Görn der dpa. Bereits am Dienstagabend hatten in Hannover-Linden etwa 8000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Veranstalter hatten nur mit 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerechnet.

Die Enthüllungen über rechtsextreme Deportationspläne haben viele Menschen bundesweit aufgeschreckt. Bereits in den vergangenen Tagen war es nach einem Bericht des Medienhauses „Correctiv“ über ein Treffen mit Rechtsradikalen in Potsdam zu Kundgebungen gegen rechts gekommen, oft mit deutlich mehr Teilnehmern als erwartet. Unter anderem in Köln versammelten sich mehrere Zehntausend Menschen.

„Correctiv“ hatte über ein Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November berichtet. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Auch in weiteren niedersächsischen Städten sind Demonstrationen gegen rechts geplant. Das Innenministerium in Hannover geht von einem friedlichen Verlauf aus. „Aus Sicht der Sicherheitsbehörden ist erst einmal kein erhöhtes Risiko festzustellen, wenngleich nicht ausgeschlossen werden kann, dass es in Einzelfällen zu Störungen kommen kann“, sagte ein Ministeriumssprecher. Wie viele Menschen landesweit zu den Kundgebungen kommen werden, sei nicht bekannt.

In Oldenburg soll es zunächst eine Kundgebung (15.00 Uhr) am Schloßplatz geben. Der Titel lautet „Demokratie verteidigen - Gemeinsam gegen rechts“. Direkt im Anschluss ist ein Demozug unter der Parole „AfD bekämpfen“ angemeldet.

In Braunschweig hat der Stadtschülerrat eine „Demo gegen die faschistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion“ geplant (14.00 Uhr). Auch in Rotenburg (Wümme) haben Parteien, Gewerkschaften und das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ zu einer Demonstration gegen Rassismus, Ausgrenzung und Hass aufgerufen (11.00 Uhr). „So hat es damals auch angefangen“ lautet das Motto einer Kundgebung (12.00 Uhr) in Wilhelmshaven. Weitere Demos sind in Celle, Lüneburg, Lingen, Osterholz-Scharmbeck und Emden angemeldet.