Seit gut drei Wochen gehen überall in Deutschland Zehntausende Menschen gegen rechts und gegen die AfD auf die Straße. Auch in Dresden wurde am Samstag erneut ein Zeichen gesetzt.

Dresden - Mit Fahnen, Bannern und Plakaten haben am Samstag Zigtausende in Dresden für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. „Heute stehen wir hier zusammen, um das zu verteidigen, was uns ausmacht und verbindet - gegen jedes Fremdheitsgefühl: Wir sind gleich, weil wir alle Menschenkinder sind“, sagte der Bischof der evangelischen Landeskirche, Tobias Bilz. Zu der Großkundgebung unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ gegen Hass und Hetze hatten über 120 Organisationen aufgerufen.

„Es ist toll, dass wir in diesen Wochen überall in Deutschland klare Kante zeigen“, sagte Sänger Johannes Strate von der Hamburger Band „Revolverheld“, die das Programm auf der Bühne eröffnete, während sich der Theaterplatz vor der Semperoper stetig weiter füllte. Die Band gab auch den Slogan des Tages vor: „Wir zusammen gegen den Faschismus“. In der Menge waren viele Familien, auf teils selbst gefertigten Schildern stand „Bunt statt Braun“ oder „Popel gegen Nazis“.

„Wir haben gleiche Würde und gleiche Rechte“, betonte Bischof Bilz. „Es ist mit dem christlichen Glauben unvereinbar, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Glaubens oder ihrer sozialen Zugehörigkeit zu entwerten.“ Angesichts der Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung seien die Christen aufgefordert, das Wort zu ergreifen und sich nicht ins Private zurückzuziehen.

Der AfD seine Stimme zu geben, „bedeute, „Rechtsextreme und Rassisten wieder salonfähig zu machen“, warnte ein Vertreter der Jüdischen Gemeinden unter Verweis auf die Geschichte. Es brauche den massenhaften Widerstand der Zivilgesellschaft, damit sich die Untaten des Nationalsozialismus nie wiederholten.

Jahrelang hatte sich auf dem prominenten Platz der Altstadt die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung versammelt. Am vorletzten Januar-Wochenende waren dort bis zu 40.000 Menschen unter dem Slogan „Zusammen gegen Rechts“ auf die Straße gegangen. Auch in Leipzig und Chemnitz sowie kleineren sächsischen Städten kam es damals und seitdem immer wieder zu Kundgebungen.