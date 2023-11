Berlin - Rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach Angaben der Polizei bei einer weiteren propalästinensischen Demonstration am Sonntag in Berlin erwartet. Die Kundgebung unter dem Namen „Freiheit für die Menschen in Gaza/Friedensdemo“ wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin von einer Einzelperson angemeldet. Die Versammlung ist für 15 Uhr am Alexanderplatz angekündigt.

Um 14 Uhr soll am Wittenbergplatz im Ortsteil Schöneberg zudem ein „Solidaritätsmarsch mit Israel“ starten, der den Angaben nach ebenfalls von einer Einzelperson angemeldet worden war. Es werden 500 Teilnehmende erwartet, wie die Sprecherin sagte. Polizeiangaben zufolge soll der Demonstrationszug über die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm bis zum Olivaer Platz ziehen.

Am Samstag hatten rund 9000 Menschen an einer propalästinensischen Demonstration in Berlin teilgenommen. Zu dem Protestmarsch riefen mehrere propalästinensische Gruppierungen bundesweit auf. Die Polizei sprach von einem insgesamt friedlichen Verlauf, schrieb jedoch auch Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Terroristen der im Gazastreifen herrschende Hamas hatten am 7. Oktober in Israel Massaker unter Zivilisten angerichtet. Seither geht Israels Armee mit Luftangriffen und Bodentruppen gegen Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet vor. Seitdem gibt es in Berlin täglich Kundgebungen und Demonstrationen.