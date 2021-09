Tausende Brandenburger demonstrieren für mehr Klimaschutz

Potsdam - Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen Tausende Brandenburger für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden heute in 19 Orten in Brandenburg zu Demonstrationen und Mahnwachen im Rahmen des bundesweiten und globalen Klimastreiks erwartet, wie der Sprecher von Fridays For Future Brandenburg, Filibert Heim, sagte. Die größte Demonstration sei in der Landeshauptstadt Potsdam (12.00 Uhr) mit mehr als 1000 Teilnehmern geplant.

Die Klimabewegung fordere von der Landesregierung einen Klimaplan mit Maßnahmen, die das 1,5 Grad-Ziel des Klimaschutzabkommens von Paris ermöglichten, sagte Heim. Die Bundestagswahl sei eine Klimawahl, ergänzte Anna Ducksch von Fridays For Future Potsdam. „Wir nehmen sie zum Anlass, besonders laut Klimagerechtigkeit einzufordern, denn die aktuelle Klimapolitik ist nicht mit dem Recht auf Freiheit und Gesundheit künftiger Generationen vereinbar“, sagte Ducksch. „Die nächste Bundesregierung ist die letzte, die die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch abwenden kann.“