Bei der Grünen Woche in Berlin präsentieren sich auch regelmäßig Thüringer Aussteller - vor allem mit Klassikern der Küche des Freistaats konnten sie dieses Mal punkten. Neuheiten gab es aber auch.

Reichlich Thüringer Bratwürste wurden bei der Verbrauchermesse Grüne Woche in Berlin am Gemeinschaftsstand der Thüringer Aussteller verspeist.

Berlin/Erfurt - Unmengen von Bratwürsten, Bier und anderen Leckereien aus Thüringen sind auf der Grünen Woche in Berlin vertilgt worden. Rund 22.500 Bratwürste und 3.500 Pommes aus Kloßmasse seien während der Verbrauchermesse vom 17. bis zum 26. Januar verkauft worden, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Daneben seien 12.000 Liter Bier und der Inhalt von 765 Flaschen Eierlikör ausgeschenkt und verkauft worden. Aber auch Neuheiten wie Döner zum Aufbacken gingen demnach über die Theke des Thüringen-Stands.

„Das Interesse der Besucher an Thüringen und unserer Thüringer Lebensart ist ungebrochen hoch“, sagte Agrarministerin Colette Boos-John zum Abschluss der Messe. Viele Aussteller hätten von gestiegenen Umsätzen und vielen neuen Kundenkontakten berichtet, die Erwartungen seien in vielen Fällen übertroffen worden, so die CDU-Politikerin.

53 Thüringer Aussteller waren in Berlin an einem Gemeinschaftsstand vertreten. Nach ersten Schätzungen besuchten die mehr als 300.000 Menschen die Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft, ländlichen Tourismus und Gartenbau.