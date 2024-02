Zahlreiche Menschen nehmen an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hannover teil.

Hannover - Bei Kundgebungen gegen Extremismus sind am Samstag in Niedersachsen erneut Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen. In Hannover bildeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Menschenkette um den Landtag. Die Veranstalter, das Bündnis „Bunt statt braun“, sprachen von 10.000 Menschen; die Polizei zählte 7000 Teilnehmer in der Innenstadt von der Landeshauptstadt. In Georgsmarienhütte bei Osnabrück versammelten sich laut Polizei rund 2500 Menschen vor dem Rathaus. In Wolfenbüttel nahmen der Polizei zufolge 2400 Menschen an einer Kundgebung teil, in Brake zählte die Polizei etwa 800.

In einer Rede in Hannover bekundete die dortige Schauspiel-Intendantin Sonja Anders Solidarität besonders mit den Menschen, die Angst hätten und sich nicht unbesorgt auf die Straße trauen würden. „Ich wünsche mir, dass diese Brandmauer, die wir heute gemeinsam bilden, symbolisch diese Menschen schützt. Denn nur dann schützt sie unsere Demokratie in ihren Grundfesten.“ Sie rief dazu auf, gegen Hass und Gewalt in Debatten im Freundeskreis, auf der Straße oder auf der Arbeit zu reagieren. „Wir müssen Verantwortung für unser Land und unsere Gesellschaft, für die Menschen hier, übernehmen.“