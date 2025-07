Weimar - In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben in Thüringen knapp 17.300 Frauen zwischen 70 und 75 Jahren eine Einladung zur Brustkrebs-Früherkennung erhalten. Dies teilte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung auf Anfrage mit. Nach der Erweiterung der Früherkennung auf diese Altersgruppe verschicke die Thüringer Programm-Zentralstelle seit Jahresbeginn automatische Einladungen auch an diese anspruchsberechtigten Frauen. Das bislang auf die Altersgruppe von 50 bis 69 Jahre beschränkte Programm gilt seit Juli 2024 auch für bis 75-Jährige. Die Röntgenuntersuchung wird an einem wohnortnahen Mammografie-Standort gemacht.

Zusätzlich zu den Eingeladenen hätten sich 1.400 Frauen dieser Altersgruppe selbst gemeldet und um einen Termin für die Untersuchung gebeten. Wie oft die Untersuchung von den 70- bis 75-Jährigen in Thüringen tatsächlich in Anspruch genommen wurde, lasse sich aus den vorliegenden Daten nicht erkennen, so der KV-Sprecher.

Insgesamt haben in Thüringen durchschnittlich 412.300 Frauen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf eine Mammografie-Untersuchung, die von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird.

Jährlich etwa 1.800 Brustkrebs-Diagnosen in Thüringen

Bei einer Mammografie kann Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium entdeckt werden, häufig bevor sich Knoten im Brustgewebe tasten lassen. Dies erhöht nach Einschätzung von Ärzten und Krankenkassen die Überlebenschancen und ermöglicht erkrankten Frauen eine schonendere Behandlung. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Thüringen erhalten nach den aktuellsten verfügbaren Daten des Landeskrebsregisters jährlich etwa 1.800 Frauen (Stand: 2022) die Diagnose Brustkrebs, der größte Anteil entfällt auf die Altersgruppe zwischen 50 und 75 Jahren.

In Thüringen betreuen vier Ärzte das Mammografie-Programm. Die Untersuchungen werden in der Regel in mobilen Röntgenbussen, sogenannten Mammobilen, vorgenommen. Jährlich nutzen nach KV-Angaben konstant zwischen 56 und 57 Prozent der anspruchsberechtigten Frauen das Angebot.