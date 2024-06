Tausende Fußballfans haben am Samstag ausgelassen in Berlin gefeiert. Erst gewann die Schweiz gegen Italien, später spielte die Nationalmannschaft. Es kam aber auch zu einigen unschönen Szenen.

Deutschland-Fans jubeln in der Fanzone am Brandenburger Tor vor dem Anpfiff.

Berlin - Zum Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft haben Tausende Fans in Berlin ausgelassen gefeiert. Nach einer ersten Bilanz der Polizei verliefen die Fanfeiern am Samstag größtenteils ruhig und ohne große Störungen, wie sie am Sonntag mitteilte. Genaue Besucherzahlen etwa auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor wurden zunächst nicht bekannt. Trotz der Feier-Stimmung gab es aber auch einige Zwischenfälle.

So sei ein Fußballfan der italienischen Mannschaft wegen des Verdachts, beim Abspielen des Lieds „L’Amour toujours“ den Hitlergruß gezeigt zu haben, wenige Stunden vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Italien und der Schweiz kurzzeitig festgehalten worden. Die Polizei hat gegen den Mann eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erstattet. Der Staatsschutz ermittelt nun.

Ein Video von Pfingsten, in dem eine Gruppe junger Menschen bei einer Feier auf Sylt rassistische Parolen zu dem Lied von Gigi D'Agostino grölt, hatte bundesweit für Empörung gesorgt. In Deutschland hatten sich zuletzt Zwischenfälle mit der rassistischen Umdichtung des Lieds gehäuft.

Fanmarsch, Pyrotechnik und Auto-Korsos

Gegen 14 Uhr startete laut Polizei ein Fanmarsch von rund 3500 schweizerischen Fußballfans vom Breitscheidplatz bis zum S-Bahnhof Charlottenburg. Dabei sei es zu einem Streit zwischen einigen Fans und einem 15-Jährigen gekommen, der Pyrotechnik gezündet hatte. Andere Jugendliche forderten ihn daraufhin dazu auf, diese zu löschen, wie es hieß. Dabei soll der 15-Jährige verletzt worden sein.

Einsatzkräfte, die versuchten, die Situation zu beruhigten, seien daraufhin aus der Menschenmenge heraus mit Bierdosen und weiteren Gegenständen beworfen worden. Drei Menschen wurden daraufhin vorübergehend von der Polizei festgesetzt.

Nach Abpfiff des Spiels der deutschen Mannschaft gegen Dänemark versammelten sich laut Polizei gegen 23 Uhr bis zu 700 Menschen mit Fahrzeugen auf dem Hardenbergplatz, um den 2:0-Spielsieg gegen Dänemark zu bejubeln. Hierbei sei vereinzelt Pyrotechnik gezündet und Polizisten beleidigt worden. Gegen 1.30 Uhr waren die Feierlichkeiten laut Polizei vorbei.

Polizei: 30 Strafverfahren eingeleitet

Insgesamt seien am Samstag und in der Nacht auf Sonntag 44 sogenannte freiheitsbeschränkende Maßnahmen durchgeführt worden, wie es hieß. Außerdem habe die Polizei 30 Strafermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruches, der einfachen und gefährlichen Körperverletzung, des Diebstahls, der Beleidigung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt waren am Samstag den Angaben zufolge rund 3000 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz in Berlin.