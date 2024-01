Dresden - Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Dresden und Görlitz gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert. Ein Polizeisprecher sprach zu Beginn der Demonstration auf dem Schlossplatz in Dresden von mehreren Tausend Teilnehmern. „Und es strömen noch viele Menschen hinzu.“ In Görlitz sprach die Polizei von mehr als 1000 Menschen. Dort wurde auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet.

In Dresden hatte ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zu den Protesten aufgerufen. Darunter waren unter anderem Fridays for Future, die Jugendorganisationen mehrerer Gewerkschaften, der Grünen, der Linken sowie die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, und der Sächsische Flüchtlingsrat. Am Nachmittag waren auch Demonstrationen in Leipzig, Chemnitz, Pirna, Radeberg und Torgau geplant, in Meißen für den Sonntagabend.

Zuletzt hatte es in vielen Städten deutschlandweit große Demonstrationen gegen rechts gegeben, nachdem ein Treffen von Rechtsradikalen im November in Potsdam bekannt geworden war. Daran hatten auch AfD-Politiker, Mitglieder der erzkonservativen Werteunion und Martin Sellner als früherer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich teilgenommen.