Mit 14 Jahren feiern viele Jugendliche in Sachsen entweder Jugendweihe oder Konfirmation. Jetzt geht die Saison wieder los.

Tausende Jugendliche in Sachsen feiern Jugendweihe oder Konfirmation. (Archivbild)

Dresden - Für Tausende Jugendliche in Sachsen steht in den nächsten Wochen ein großer Schritt hin zum Erwachsenenleben an: Sie feiern Jugendweihe oder Konfirmation.

Rund 12.150 Mädchen und Jungen haben sich in diesem Jahr für eine Jugendweihe beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe angemeldet, wie Sprecherin Carla Hentschel mitteilte. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich seit Jahren relativ konstant um die 12.000.

Teilnehmerzahlen relativ stabil

Am Palmsonntag (13. April) beginnt zudem die Konfirmationszeit. In der Zeit bis Pfingsten werden in diesem Jahr rund 4.000 Jugendliche im Alter von 14 Jahren konfirmiert oder getauft, wie das sächsische Landeskirchenamt mitteilte.

Diese Zahl sei in den vergangenen Jahren kaum gesunken. 2019 hatte die evangelische Landeskirche die Zahl der Konfirmanden noch mit knapp 5.000 angegeben.

Bei der Konfirmation erneuern die Jugendlichen ihr Glaubensbekenntnis und erhalten einen persönlichen Segen. Die Jugendweihe ist eine Feierstunde ohne religiösen Hintergrund. Beide Festlichkeiten werden aber zumeist in großer Runde mit den Familien gefeiert.