Erfurt - Die traditionellen Thüringer Gartentage haben am Samstag mehrere Tausend Menschen in den Erfurter egapark gelockt. Bis zum Mittag seien 6000 Besucher gezählt worden, sagte eine Sprecherin der Erfurter Stadtwerke. Sie sprach von einem „sehr gelungenen Auftakt“ der Gartentage, bei denen sich Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber mit Stauden, Gehölzen und Blumenzwiebeln für die Herbstpflanzung eindecken können. Darunter seien mitunter nur schwer erhältliche Raritäten. Die Gartentage dauern noch bis Sonntag, sie bilden den Auftakt der Herbstsaison im egapark.

Der 36 Hektar große egapark war Mitte August von einem Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen worden, zahlreiche Bäume waren entwurzelt worden oder hatten Äste verloren. Die Aufräum- und Pflegearbeiten dauern in Teilen des Geländes noch an. Einschränkungen für Besucher gibt es unter anderem im Waldpark und im japanischen Garten.